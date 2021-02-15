Слуцкий: Хван Ин Бом травмировался, бегая по асфальту

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о травмированных футболистах команды перед возобновлением официального сезона.
«По Сайто, думаю, будет в ближайшее время официальный пресс-релиз. У Грицаенко повреждение боковой связки, поэтому он пропустит какой-то промежуток времени, как и Меркулов. Ин Бома смотрим каждый день и надеемся, что если не к контрольным матчам, то к игре со «Спартаком» он должен быть готов. У него тендинит ахиллова сухожилия, это очень неприятная длинная травма. Он просто бегал в отпуске по асфальту, по жёсткой поверхности, поэтому сухожилие воспалилось. Заработать это повреждение очень легко, а лечить его мучительно долго», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
Напомним, защитники Михаил Меркулов и Алексей Грицаенко травмировались во время товарищеского матча с «Томью».
- 15 февраля 2021
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