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Гендиректор «КС»: практически договорились с Тугаревым, но пришёл лесник в лице «Ростова»

Гендиректор «КС»: практически договорились с Тугаревым, но пришёл лесник в лице «Ростова»
Футбол / РПЛ 0
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал, почему сорвался трансфер полузащитника «Ростова» Романа Тугарева.

«Когда я пришёл, трансферное окно ещё было открыто, но больше никаких изменений до его закрытия не произошло. Мы хотели и практически договорились с Тугаревым. Долго обсуждали условия, но потом пришёл лесник в лице «Ростова» и всех разогнал», — сказал Калакуцкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Тугарев — воспитанник «Локомотива». 22-летний полузащитник был переведён в основной состав команды в 2019 году. За основную команду «железнодорожников» в 13 матчах отдал 1 результативную передачу. К «Ростову» Тугарев присоединился в октябре 2020 года на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги хавбек в 8 матчах за «Ростов» забил 1 мяч.

21 февраля команда сыграет с «Химками» в 1/8 финала Кубка России. В центральном матче 27-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» 27 февраля на выезде сыграют с «Нижним Новгородом».

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