«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 25-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед» на матч 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Линделёф, Магуайр, Ван-Биссака, Матич, Фред, Фернандеш, Джеймс, Рашфорд, Марсьяль.
Запасные: Хендерсон, Уильямс, Туанзебе, Бейи, Теллес, Мата, Шоретир, Гринвуд, Траоре.
«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Крафт, Ласселлс, Кларк, Льюис, Уиллок, Шелви, Хэйден, Альмирон, Сент-Максимен, Жоэлинтон.
Запасные: Дубравка, Дамметт, Фрейзер, Шон Лонгстафф, Хендрик, Мёрфи, Ритчи, Кэрролл, Гейл.
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали в 24 матчах 46 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки» (25) — на 17-м месте.
Матч первого круга «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» состоялся 17 октября 2020 года и завершился победой манкунианцев со счётом 4:1.
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