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Главный тренер «Аякса»: никаких новостей по Промесу. Он в продвинутых переговорах

Главный тренер «Аякса»: никаких новостей по Промесу. Он в продвинутых переговорах
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг ответил на вопрос про переговоры о переходе нападающего Квинси Промеса в московский «Спартак».

«Никаких новостей. Он ведёт переговоры, они на продвинутой стадии. Давайте не мешать процессу. Переговоры точно имеют место. Приведут ли они к чему-то? Я допускаю это», — цитирует тен Хага Voetbalprimeur со ссылкой на ESPN.

Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за «Аякс». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).

Ранее главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что Промес хочет перейти в «Спартак». Впоследствии в московском клубе «Чемпионату» рассказали, что мешает переходу нападающего.

«Спартак», скорее всего, купит Квинси Промеса за € 7-8 млн
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