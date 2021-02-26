Деменко: вылет «Краснодара» не позор. Это уровень РПЛ, загребское «Динамо» было сильнее

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал вылет команды из Лиги Европы по итогам двухматчевого противостояния с загребским «Динамо» в 1/16 финала (1:3, 0:1).
«Краснодар» хотел выйти в 1/8 финала. Вторая игра была уже немного другой, но как бы ни хотели, всё-таки это уровень нашей команды и чемпионата. Команда вчера старалась, пытаясь что-то изменить, но «Динамо» было сильнее. Что касается потенциальной отставки Мусаева, есть Сергей Галицкий, который сам принимает решения. Три поражения подряд — неприятно. До конца чемпионата точно ничего меняться не будет. Всё зависит от того, какое итоговое место «Краснодар» займёт в РПЛ. Помните момент, когда все говорили, что пора в отставку, а команда потом вышла в стадию ЛЕ, занимала третье место?
Вчерашний результат позором не считаю, всё-таки одна единственная команда выбралась в эту часть ЛЕ. Команда старалась, билась. Светлое пятно — это доверие руководителей молодым. Матч — большая практика для молодого вратаря, могли поставить Городова, но приняли другое решение», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 26 февраля 2021
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