Деменко: вылет «Краснодара» не позор. Это уровень РПЛ, загребское «Динамо» было сильнее

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал вылет команды из Лиги Европы по итогам двухматчевого противостояния с загребским «Динамо» в 1/16 финала (1:3, 0:1).



«Краснодар» хотел выйти в 1/8 финала. Вторая игра была уже немного другой, но как бы ни хотели, всё-таки это уровень нашей команды и чемпионата. Команда вчера старалась, пытаясь что-то изменить, но «Динамо» было сильнее. Что касается потенциальной отставки Мусаева, есть Сергей Галицкий, который сам принимает решения. Три поражения подряд — неприятно. До конца чемпионата точно ничего меняться не будет. Всё зависит от того, какое итоговое место «Краснодар» займёт в РПЛ. Помните момент, когда все говорили, что пора в отставку, а команда потом вышла в стадию ЛЕ, занимала третье место?



Вчерашний результат позором не считаю, всё-таки одна единственная команда выбралась в эту часть ЛЕ. Команда старалась, билась. Светлое пятно — это доверие руководителей молодым. Матч — большая практика для молодого вратаря, могли поставить Городова, но приняли другое решение», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Евросезон для России закончен. «Краснодар» удивил только неожиданным выбором вратаря Дебютант Станислав Агкацев – единственное светлое пятно в составе «быков».