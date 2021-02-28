Артета: неприемлемо, что «Арсенал» находится так низко в турнирной таблице

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу «канониров» в матче 26-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (3:1).
«Учитывая уровень соперника, с которым мы сегодня столкнулись, игроки заслуживают большой похвалы. Я действительно горжусь своими футболистами. Перед началом встречи я был обеспокоен — за последнее время мы провели слишком много матчей. Но давайте не будем говорить об усталости. Сегодня мы отлично с этим справились.
«Лестер» — одна из самых опасных команд в лиге. Реакция моих футболистов на быстро пропущенный мяч была потрясающей, команда выглядела действительно зрелой и целеустремленной. Мы провели несколько превосходных комбинаций. Николя Пепе сегодня был на высоте. Это именно то, чего мы от него хотим. Он создаёт моменты, а сегодня ещё и сумел забить. Я очень доволен им, так же как и остальными игроками.
Это неприемлемо, что мы находимся так низко в турнирной таблице. Мы должны кардинально улучшить этот показатель к концу сезона. Единственный способ, которым мы можем это сделать, это выигрывать матч за матчем", — приводит слова испанского специалиста BBC.
Видео третьего гола «Арсенала» в выездном матче с «Лестером»
Подопечные Микеля Артеты взяли реванш за поражение в первом круге. Та встреча состоялась 25 октября 2020 года и завершился победой «лис» со счётом 1:0.
«Лестер Сити» набрал в 26 матчах 49 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лондонский «Арсенал» (37) — на 9-м месте.
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