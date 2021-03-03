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Стивен Джеррард был удалён в перерыве матча шотландской Премьер-лиги

Стивен Джеррард был удалён в перерыве матча шотландской Премьер-лиги
Футбол / Прочие турниры 0
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Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард был удален перерыве матча 30-го тура шотландской Премьер-лиги с «Ливингстоном» (1:0).

Как сообщает Sky Sports, Джеррарду были показаны две жёлтые карточки подряд после того, как он вступил в жаркий спор с главным арбитром матча Джоном Битоном сразу после свистка на перерыв. Первый тайм матча завершился со счётом — 0:0.

По сведениям источника, босс «Рейнджерс» был возмущен решением Битона показать жёлтую карточку Альфредо Морелосу после того, как нападающий «джерс» упал в чужой штрафной площади после столкновения с голкипером «Ливингстона» Максом Стрыеком незадолго до перерыва.

Интересно, что победный гол на 87-й минуте забил как раз Альфредо Морелос.

«Рейнджерс» после 31 матча набрал 85 очков и занимает первое место в турнирной таблице ШПЛ, опережая главного преследователя — «Селтик» — на 18 очков.

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