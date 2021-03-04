Уткин: давно говорю, что в семье Мамаевых есть смысл разговаривать только с попугаем

Известный блогер Василий Уткин высказался об отношениях между полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым и его женой Аланой.



«Короткий, резкий, но звучный отголосок этой недели о месте женщины в футболе — это высокие отношения Аланы Мамаевой со своим мужем Павлом. Не буду вам пересказывать, там каждый день будут происходить какие-то новые события. Вообще я давно говорю, что в семье Мамаевых есть только один человек, с которым имеет смысл разговаривать. Это попугай», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.



Накануне появилась информация, что Мамаеву нашли без сознания в Москве. Сообщалось, что девушка могла попытаться покончить с собой. Позднее Алана прокомментировала инцидент, заверив, что у неё «всё хорошо». Впоследствии подруга Мамаевой рассказала о подробностях случившегося.



Днём ранее Мамаева заявила, что уличила мужа в измене. Алана опубликовала на своей странице в социальных сетях паспортные данные и фото 29-летней испанки, которую подозревает в связи с Павлом во время зимних сборов «Ростова».

Жена Мамаева найдена без сознания. Накануне она обвинила мужа в измене А любовница футболиста стала угрожать ей судом.