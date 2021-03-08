Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ницца» — «Монако». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зинедин Зидан: не встреваю в работу судей. Их решения нужно уважать

Зинедин Зидан: не встреваю в работу судей. Их решения нужно уважать
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 26-го тура испанской Примеры с «Атлетико» (1:1).

«Я не собираюсь встревать в работу судей. Мы знаем, что это сложная работа. Нужно уважать их решения, вот и всё. Критерии определения игры рукой сложны, нам не нужно вдаваться в подробности. Это ответственность арбитра.

«Атлетико» стал героем первой половины встречи, мы хорошо провели вторую. Наша цель — продолжать работу. Мы знаем, что осталось ещё много матчей, и мы будем бороться за титул до конца. Всё всегда может измениться», — приводит слова Зидана Marca.

«Атлетико» в 25 матчах набрал 59 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Реал» (54) — на третьем месте.

«Реал» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Атлетико». Голы — Суарес и Бензема
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021