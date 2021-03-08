Зинедин Зидан: не встреваю в работу судей. Их решения нужно уважать
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 26-го тура испанской Примеры с «Атлетико» (1:1).
«Я не собираюсь встревать в работу судей. Мы знаем, что это сложная работа. Нужно уважать их решения, вот и всё. Критерии определения игры рукой сложны, нам не нужно вдаваться в подробности. Это ответственность арбитра.
«Атлетико» стал героем первой половины встречи, мы хорошо провели вторую. Наша цель — продолжать работу. Мы знаем, что осталось ещё много матчей, и мы будем бороться за титул до конца. Всё всегда может измениться», — приводит слова Зидана Marca.
«Атлетико» в 25 матчах набрал 59 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Реал» (54) — на третьем месте.
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