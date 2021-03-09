Килиан Мбаппе объявил «ПСЖ» свои запросы по новому контракту

22-летний французский звёздный форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе изложил руководству парижан свои требования к новому контракту, сообщает Football Espana со ссылкой на AS.
Так, согласно опубликованной информации, Мбаппе требует контракт с годовой зарплатой не менее € 35 млн, что соответствует соглашению Неймара с «ПСЖ». Отмечается, что парижане вряд ли удовлетворят эти требования и предпочтут продать футболиста за год до окончания контракта, то есть ближайшим летом. При этом «ПСЖ» желает заполучить за нападающего не менее € 200 млн.
Главные претенденты на игрока – «Барселона» и мадридский «Реал», которые будут пытаться снизить цену до € 150 млн. В свою очередь, «Манчестер Сити» откажется от участия в гонке за Мбаппе, не желая нарушать существующую структуру заработной платы в клубе.
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