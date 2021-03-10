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Тренерский штаб сборной России объявит состав на первые матчи отбора ЧМ-2022 15 марта

Тренерский штаб сборной России объявит состав на первые матчи отбора ЧМ-2022 15 марта
Футбол / Сборная России 0

Тренерский штаб сборной России объявит список футболистов, вызванных в расположение национальной команды на первые матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года 15 марта, сообщает пресс-служба сборной.

Напомним, сборная России 24 марта сыграет на выезде с национальной командой Мальты, 27 марта подопечные Станислава Черчесова примут сборную Словении, а 30 марта сборная России сыграет в гостях со Словакией. В преддверии матчей отборочного турнира сборная России проведёт сбор.

Помимо сборных России, Словакии, Словении и Мальты, в группу H попали национальные команды Хорватии и Кипра. Прямую путёвку в финальный турнир ЧМ-2022 получит лишь победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.

Стала известна стоимость билетов на матч Россия — Словения
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