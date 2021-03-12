Кирьяков: «Динамо» не даст развернуться Промесу, Соболеву и Ларссону

Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча бело-голубых со «Спартаком». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт 13 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.



«Тут нет фаворита. Даже если одна из команд находится в середине таблицы или ниже, а вторая наверху, то шансы приблизительно равны. Тем более сейчас, когда оба клуба наверху. На фоне последних побед «Динамо» может ворваться в тройку. «Спартак» же перевернул ситуацию. Всё было грустно, много критики пошло после поражения от «Рубина». Многие списали «Спартак», говорили, что шансы потеряны, но мы видим, что одна игра может развернуть настроение на 180 градусов. Обе команды подходят к матчу в хорошем состоянии, физическом и психологическом. Здесь будет игра от ножа. И тем, и другим важно набрать три очка, поэтому соперники будут сражаться только за победу.



Кто сейчас самый опасный нападающий «Спартака»? Они все разные. Соболев хорош вверху в штрафной. Ларссон опасен на пространстве. Если есть свободная зона, он может включить свою скорость. Это мы тоже видели. Промес хорош в оттяжке. Если в первом матче он играл с фланга, то во втором действовал под нападающими — как третий форвард, чуть в оттяжке. Это было рискованное решение, но оно себя оправдало. Сработает ли это с «Динамо», которое не даст пространства и очень дисциплинированно сыграет в обороне, а не так авантюрно, как «Краснодар», — вопрос. Думаю, что это трио не получит пространства и свободы, как в предыдущем матче. «Динамо» не даст ему развернуться», — цитирует Кирьякова «Советский спорт».

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