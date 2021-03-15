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Коман приехал на тренировку «Баварии» на Mercedes. Его не пустили на парковку и оштрафуют

Коман приехал на тренировку «Баварии» на Mercedes. Его не пустили на парковку и оштрафуют
Футбол / Германия 0
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Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман будет наказан за приезд на тренировку на личном автомобиле, сообщает Bild.

14 марта игрок «Баварии» приехал на тренировку на своём личном автомобиле Mercedes AMG, однако стюард не пустил его на подземную автостоянку, так как Коман должен передвигаться на служебном автомобиле Audi.

Коману пришлось припарковаться на улице. Ему грозит штраф от «Баварии» в размере € 50 тысяч.

В январе 2020 года спортивный директор Хасан Салихамиджич заявил, что личные автомобили больше не допускаются к повседневному использованию футболистами. На деловые мероприятия и тренировки игроки обязаны приезжать только на служебных авто Audi и VW Group.

Коман ранее отказался продлить контракт с мюнхенским клубом. Действующее соглашение Комана с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года. По информации источника, мюнхенцы хотели бы продлить контракт с французом до 2026 года. На данный момент Коман не принял предложение, и переговоры между сторонами были приостановлены.

Кингсли Коман отклонил предложение «Баварии» о продлении контракта
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