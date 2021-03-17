У Виктора Мозеса родился ребёнок
У полузащитника московского «Спартака» Виктора Мозеса родился ребёнок. Имя новорожденного не сообщается.
Фото можно посмотреть на странице Виктора Мозеса в «Инстаграме».
30-летний нигерийский футболист присоединился к «Спартаку» в октябре 2020 года на правах аренды до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа. Ранее экс-гендиректор московского клуба Шамиль Газизов сообщал, что аренда полузащитника обошлась красно-белым в € 300 тыс., а цена возможного выкупа — € 5 млн.
В сезоне-2020/2021 Мозес провёл за «Спартак» 12 матчей Российской Премьер-Лиги и забил 2 гола. Ранее «Чемпионат» сообщал, что нигерийский полузащитник покинет московский клуб по окончании сезона. С 2012 по 2018 год Мозес вызвался в сборную Нигерии.
Виктор Мозес покинет «Спартак» по окончании сезона
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