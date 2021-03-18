Моуринью: приговор главному тренеру «Динамо» З ничего не меняет для «Тоттенхэма»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью отреагировал на новость об уходе из загребского «Динамо» главного тренера, который был осуждён на 4,8 года за коррупцию.

«Я не хочу комментировать это. Необычная ситуация? Хорошо. Но что вы хотите, чтобы я сделал?

Я не помню случалось ли когда-то что-то подобное. Тем не менее, у «Динамо» остались те же игроки, та же команда, его ассистент теперь стал главным тренером, там те же идеи, та же философия. Не думаю, что они стали бы менять что-то за несколько дней до игры. Когда кто-то из ассистентов разделяет идеи главного тренера, я не чувствую, что что-то изменится», — цитирует Моуринью Goal.

Матч «Динамо Загреб» — «Тоттенхэм Хотспур» пройдёт в четверг, 18 марта, в столице Хорватии. Начало — в 20:55 мск. Первая встреча завершилась победой «шпор» со счётом 2:0.