Бубнов: с такой игрой «Спартаку» вполне по силам набрать максимум очков в оставшихся турах

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал игру красно-белых после зимней паузы.
«В конце февраля «Спартаку» было очень тяжело, но сейчас видно, что команда Тедеско находится в прекрасной форме, выдерживает высокий темп, подавляет соперников в середине поля и гонит атаку за атакой. Функциональная готовность, активные фланги с Айротном и Мозесом, вовремя прибывшее подкрепление в лице Промеса (прибавляет от матча к матчу на позиции под нападающими), слаженная и дополняющая друг друга пара форвардов Соболев — Ларссон — всё это в комплексе позволило «Спартаку» сильно прибавить. Ещё один важный момент — наладившаяся связь между средней линией и группой атаки. В одном матче с «Уралом» Ларссон и Соболев оформили по дублю, Зобнин оформил две голевые передачи, а Промес забил сам и заработал пенальти.
Если «Спартаку» удастся сохранить столь мощный настрой и быстрый ритм, с такой игрой вполне по силам набрать максимум очков в оставшихся турах. «Зениту» ни в коем случае нельзя оступаться, иначе «Спартак» догонит», — цитирует Бубнова Sportbox.
- 21 марта 2021
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