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Нигерийский форвард «Кротоне» стал жертвой расизма после игры с «Болоньей»

Нигерийский форвард «Кротоне» стал жертвой расизма после игры с «Болоньей»
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

28-летний нигерийский нападающий «Кротоне» Симеон Нванкво подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях после матча 28-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:3), в котором он отметился забитым мячом, сообщает Football Italia.

Футболист опубликовал «сториз» в «Инстаграме» с некоторыми оскорблениями, которые он получил после игры.

«Давайте сделаем этого человека знаменитым, потому что он этого заслуживает», — обратился нигериец к своей аудитории, опубликовав сообщения, полученные после встречи с «Болоньей».

Форвард «Кротоне» получил сообщения следующего содержания: «Бубонная чума должна распространиться по Нигерии» и «Я буду рад, если ваш сын умрёт от рака поджелудочной железы».

В текущем сезоне Нванкво принял участие в 29 встречах за «Кротоне» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

«Болонья» обыграла «Кротоне», проигрывая после первого тайма 0:2
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