Нигерийский форвард «Кротоне» стал жертвой расизма после игры с «Болоньей»

28-летний нигерийский нападающий «Кротоне» Симеон Нванкво подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях после матча 28-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:3), в котором он отметился забитым мячом, сообщает Football Italia.



Футболист опубликовал «сториз» в «Инстаграме» с некоторыми оскорблениями, которые он получил после игры.



«Давайте сделаем этого человека знаменитым, потому что он этого заслуживает», — обратился нигериец к своей аудитории, опубликовав сообщения, полученные после встречи с «Болоньей».



Форвард «Кротоне» получил сообщения следующего содержания: «Бубонная чума должна распространиться по Нигерии» и «Я буду рад, если ваш сын умрёт от рака поджелудочной железы».



В текущем сезоне Нванкво принял участие в 29 встречах за «Кротоне» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

«Болонья» обыграла «Кротоне», проигрывая после первого тайма 0:2