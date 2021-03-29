Тимо Вернер не заинтересован в уходе из «Челси»

Нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер не планирует менять клубную прописку по окончании нынешнего сезона.



По сведениям Goal.com, 25-летний немец по-прежнему уверен в том, что переход в «Челси» в ближайшем будущем изменит его карьеру к лучшему. Ещё одним важным фактором для нежелания Вернера покидать «Стэмфорд Бридж» стало назначение его соотечественника Томаса Тухеля на пост наставника синих.



Тимо Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Синие заплатили «РБ Лейпциг» за этот трансфер € 53 млн. Контракт Вернера с лондонцами действует до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне Тимо провёл в составе «Челси» 39 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач.



На данный момент портал Transfermarkt оценивает Тимо Вернера в € 65 млн.

Тухель: не вижу причин, по которым Тимо Вернер захочет уйти из «Челси»