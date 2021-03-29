Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тимо Вернер не заинтересован в уходе из «Челси»

Тимо Вернер не заинтересован в уходе из «Челси»
Футбол / Англия 0

Нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер не планирует менять клубную прописку по окончании нынешнего сезона.

По сведениям Goal.com, 25-летний немец по-прежнему уверен в том, что переход в «Челси» в ближайшем будущем изменит его карьеру к лучшему. Ещё одним важным фактором для нежелания Вернера покидать «Стэмфорд Бридж» стало назначение его соотечественника Томаса Тухеля на пост наставника синих.

Тимо Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Синие заплатили «РБ Лейпциг» за этот трансфер € 53 млн. Контракт Вернера с лондонцами действует до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне Тимо провёл в составе «Челси» 39 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач.

На данный момент портал Transfermarkt оценивает Тимо Вернера в € 65 млн.

Тухель: не вижу причин, по которым Тимо Вернер захочет уйти из «Челси»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021