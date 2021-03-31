Источник: Евро-2020 пройдёт в Санкт-Петербурге и Лондоне в случае сокращения числа городов

Евро-2020 пройдёт в Санкт-Петербурге и Лондоне в случае сокращения числа городов, сообщает спортивный журналист Танкреди Палмьери. Такое развитие событий возможно, если УЕФА примет решение о переносе матчей из остальных принимающих городов. По информации источника, оба города дали УЕФА гарантии, что готовы принять максимально возможное количество фанатов.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.
- 31 марта 2021
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