Источник: Евро-2020 пройдёт в Санкт-Петербурге и Лондоне в случае сокращения числа городов

Евро-2020 пройдёт в Санкт-Петербурге и Лондоне в случае сокращения числа городов, сообщает спортивный журналист Танкреди Палмьери. Такое развитие событий возможно, если УЕФА примет решение о переносе матчей из остальных принимающих городов. По информации источника, оба города дали УЕФА гарантии, что готовы принять максимально возможное количество фанатов.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Стадион в Санкт-Петербурге можно будет заполнять на 50 процентов на матчах Евро-2020