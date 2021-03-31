УЕФА разрешил проводить пять замен в матчах Евро-2020 и финальном турнире Лиги наций

Исполком УЕФА принял решение распространить действие правила пяти замен на матчи Евро-2020 и на финальный турнир Лиги наций, сообщает официальный сайт организации. Изначально это правило было введено в связи с распространением пандемии коронавируса.
Ранее появилась информация, что Евро-2020 пройдёт в Санкт-Петербурге и Лондоне в случае сокращения. Такое развитие событий возможно, если УЕФА примет решение о переносе матчей из остальных принимающих городов. Оба города дали УЕФА гарантии, что готовы принять максимально возможное количество фанатов.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы – 2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.
- 31 марта 2021
-
17:44
-
17:39
-
17:33
-
17:33
-
17:16
-
17:14
-
16:57
-
16:56
-
16:46
-
16:42
-
16:31
-
16:19
-
16:16
-
16:14
-
16:00
-
15:59
-
15:54
-
15:51
-
15:21
-
15:04
-
15:03
-
15:00
-
14:56
-
14:48
-
14:45
-
14:31
-
14:29
-
14:24
-
14:10
-
13:52
-
13:49
-
13:39
-
13:33
-
13:16
-
13:06