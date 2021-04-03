Бьельса: я всё ещё не уверен, что «Лидс Юнайтед» обезопасился от вылета из АПЛ

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал победу своих подопечных в матче 30-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (2:1).



«Считаю, что нам удавалось доминировать большую часть матча. У нас были шансы забить больше голов, в нашем исполнении было много опасных атак, которые не заканчивались ударами, но именно в этих атаках мы должны были увеличить преимущество.



Но поскольку мы не создали большей разницы в счёте и не реализовали большое количество моментов, заключительная часть встречи оставила ощущение, что мы вымучили эту победу.



Я всё время слышу о влиянии 40 очков на продление прописки в АПЛ, но я всё ещё не уверен, что этого достаточно, поскольку ещё есть аж 8 матчей до конца сезона. Для окончательной оценки того, как мы провели сезон, мы должны сыграть эти оставшиеся восемь встреч.



Важно то, как пройдут оставшиеся восемь матчей, чтобы увидеть итоговое количество очков, которые мы наберём. Именно это и будет лучшим моментом для окончательного анализа сезона», — приводит слова аргентинского специалиста BBC.

Видео красивой комбинации футболистов «Лидса», приведшей к голу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Подопечные Марсело Бьельсы в 30 матчах набрали 42 очка и поднялись на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (14) — на последнем, 20-м месте.