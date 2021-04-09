Женская сборная России победила Португалию в первом стыковом матче Евро-2022

В пятницу, 9 апреля, в первом стыковом матче чемпионата Европы — 2022 женская сборная России по футболу встретилась с национальной командой Португалии. Встреча проходила на стадионе «Эштадиу ду Рештелу» в Лиссабоне и завершилась победой российских футболисток со счётом 1:0.

Единственный и победный для российской команды гол забила нападающая Нелли Коровкина на 51-й минуте встречи. Португальские футболистки также создали несколько опасных голевых моментов, но реализовать их не смогли.

Ответный матч с Португалией команда Юрия Красножана проведёт 13 апреля. Победитель двухматчевого противостояния получит право сыграть в финальной части чемпионата Европы.

Напомним, чемпионат Европы среди женских команд состоится с 6 по 31 июля в Англии.