Женская сборная России победила Португалию в первом стыковом матче Евро-2022
В пятницу, 9 апреля, в первом стыковом матче чемпионата Европы — 2022 женская сборная России по футболу встретилась с национальной командой Португалии. Встреча проходила на стадионе «Эштадиу ду Рештелу» в Лиссабоне и завершилась победой российских футболисток со счётом 1:0.
Единственный и победный для российской команды гол забила нападающая Нелли Коровкина на 51-й минуте встречи. Португальские футболистки также создали несколько опасных голевых моментов, но реализовать их не смогли.
Ответный матч с Португалией команда Юрия Красножана проведёт 13 апреля. Победитель двухматчевого противостояния получит право сыграть в финальной части чемпионата Европы.
Напомним, чемпионат Европы среди женских команд состоится с 6 по 31 июля в Англии.
Бывший тренер женской сборной России заявила о желании поработать ассистентом в клубе РПЛ
Рекомендуем вам
- 9 апреля 2021
-
23:34
-
23:21
-
22:54
-
22:50
-
22:34
-
22:28
-
22:24
-
22:19
-
21:59
-
21:49
-
21:30
-
21:28
-
21:26
-
21:22
-
21:18
-
21:06
-
20:45
-
20:39
-
20:26
-
20:15
-
20:14
-
20:04
-
19:54
-
19:40
-
19:28
-
19:26
-
19:22
-
19:11
-
19:10
-
19:01
-
18:52
-
18:50
-
18:43
-
18:19
-
18:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам