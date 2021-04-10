Клопп — о победе над «Астон Виллой»: настоящее облегчение

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал волевую победу над «Астон Виллой» в матче 31-го тура АПЛ — 2:1.



«Мы доминировали в первом тайме, но допустили одну ошибку и пропустили гол. Потом мы сравняли счёт, но его не засчитали из-за офсайда. В перерыве, как вы можете себе представить, было не лучшее настроение, но слова были нормальными. Мне не нужно было слишком сильно мотивировать игроков, они знали, что если мы продолжим так играть, то снова создадим шансы. Мы очень хорошо справились с их игрой. Потрясающие чувства от победы, настоящее облегчение.



Мы хорошо защищались и постоянно создавали возможности, не имея явных моментов. Нам нужна была сегодня эта победа, эти три очка важны. Мы должны оказывать давление и на другие команды. Все знают, что когда мы разбегаемся, мы опасны», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» одержал первую домашнюю победу в АПЛ за почти четыре месяца