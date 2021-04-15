Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев назвал главного претендента на второе место в РПЛ.
«Давайте не забывать, что впереди ещё достаточно матчей, ЦСКА, Спартак и «Локомотив» могут побороться и за первое место. Мне нравится игра «Локомотива». Команда действительно выглядит хорошо после зимнего перерыва. Марко Николич проделывает хорошую работу. Даже с учетом того, что красно-зеленые пока что играют без Антона Миранчука, ключевого футболиста команды. Хорошую игру показывают Фёдор Смолов, Гжегож Крыховяк, Дмитрий Живоглядов и другие. Их статистика говорит сама за себя. После возобновления чемпионата «Локо» забил 19 голов и пропустил всего два мяча. Думаю, что «Локомотив» может побороться за второе место. А если «Зенит» по каким-то причинам упустит свое преимущество, то и за первое», — цитируют Малафеева «Известия».
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