Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Малафеев назвал главного претендента на второе место в РПЛ

Малафеев назвал главного претендента на второе место в РПЛ
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев назвал главного претендента на второе место в РПЛ.

«Давайте не забывать, что впереди ещё достаточно матчей, ЦСКА, Спартак и «Локомотив» могут побороться и за первое место. Мне нравится игра «Локомотива». Команда действительно выглядит хорошо после зимнего перерыва. Марко Николич проделывает хорошую работу. Даже с учетом того, что красно-зеленые пока что играют без Антона Миранчука, ключевого футболиста команды. Хорошую игру показывают Фёдор Смолов, Гжегож Крыховяк, Дмитрий Живоглядов и другие. Их статистика говорит сама за себя. После возобновления чемпионата «Локо» забил 19 голов и пропустил всего два мяча. Думаю, что «Локомотив» может побороться за второе место. А если «Зенит» по каким-то причинам упустит свое преимущество, то и за первое», — цитируют Малафеева «Известия».

Батуренко: «Локомотив» — самая организованная команда в Премьер-лиге
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021