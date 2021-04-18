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«Локомотив» показал, как Гильерме объявлял состав команды на матч с «Ростовом»

«Локомотив» показал, как Гильерме объявлял состав команды на матч с «Ростовом»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Локомотива» представила видео, в котором показала, как голкипер Маринато Гильерме объявлял состав железнодорожников на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

Видео можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Твиттере».

13 апреля председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение дисквалифицировать голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме на два матча чемпионата России.

Напомним, встреча, прошедшая вчера, 17 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась победой «Локомотива» со счётом 4:1. «Локомотив» в 26 матчах набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) — на девятом месте.

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