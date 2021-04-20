Реформа ЛЧ, РПЛ против Суперлиги и увольнение Моуринью из «Тоттенхэма». Главное к утру

Стал известен формат возможной реформы Лиги чемпионов, РПЛ выступила против Суперлиги, а «Тоттенхэм» расстался с Жозе Моуринью — главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов.
2. РПЛ выступила против Суперлиги.
3. «Тоттенхэм» объявил об уходе Жозе Моуринью.
4. «Ливерпуль» упустил победу в матче с «Лидсом» и остаётся вне зоны Лиги чемпионов.
5. Патрик Марло стал рекордсменом НХЛ по количеству матчей.
6. Капризов отличился за «Миннесоту» в игре с «Аризоной». Свечников поразил ворота «Тампы» Василевского.
7. Массимо Каррера уволен с поста главного тренера «Бари» из Серии С.
8. «Аталанта» и ещё два клуба призвали исключить «Ювентус», «Милан» и «Интер» из Серии А.
9. «Бавария», «Боруссия» Д и «Порту» могут вернуться в Лигу чемпионов.
10. Член исполкома УЕФА: ожидаю исключения «Реала», «Сити» и «Челси» из полуфинала ЛЧ.
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