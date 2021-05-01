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Клопп: Лига Европы — отличный турнир. Попав туда, мы не будем думать о ней с презрением

Клопп: Лига Европы — отличный турнир. Попав туда, мы не будем думать о ней с презрением
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу возможного участия мерсисайдцев в Лиге Европы в следующем сезоне.

«За время работы в Англии я лишь раз участвовал в Лиге Европы, и тогда мы дошли до финала. В целом всё было хорошо, не считая результата того матча с «Севильей». Вчера вечером я видел «Манчестер Юнайтед», который очень наслаждался выступлением в Лиге Европы.

Если мы попадём в ЛЕ, то не станем думать: «О господи, теперь придётся в ней играть». Нет, вовсе нет, это отличный турнир. Но я пока не обдумывал всё это в полной мере, потому что хоть наши шансы попасть в Лигу чемпионов и невелики, я всё ещё верю в нас. Так что давайте мы попытаемся добиться своей цели и подумаем об остальном после завершения сезона», – приводит слова Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.

«Ливерпуль» в 33 матчах набрал 54 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от идущего на 4-м месте «Челси» на четыре очка.

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