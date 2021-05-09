Денис Черышев провёл 100-й матч в составе «Валенсии». На его счету 10 голов и 10 ассистов

В матче 35-го тура испанской Примеры «Валенсия» переиграла «Вальядолид». Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 3:0. Для российского полузащитника Дениса Черышева эта игра стала 100-й в составе «летучих мышей».

В матче с «Вальядолидом» Черышев отметился результативной передачей. Всего на счету Дениса 10 голов и 10 результативных передач за 100 матчей в составе «Валенсии».

Черышев перешёл в «Валенсию» из «Вильярреала» в 2019 году. До этого россиянин год выступал за «летучих мышей» на правах аренды. В нынешнем сезоне Денис принял участие в 19 матчах чемпионата Испании и отдал 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Черышева в € 4 млн.

«Валенсия» в 35 матчах набрала 39 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Примеры.