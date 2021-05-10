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Турнирная таблица РПЛ: «Спартак» гарантировал себе медали, «Уфа» вырвалась из зоны вылета

Турнирная таблица РПЛ: «Спартак» гарантировал себе медали, «Уфа» вырвалась из зоны вылета
Футбол / РПЛ 0
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В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи предпоследнего, 29-го, тура.

Санкт-петербургский «Зенит» (62), занимающий первое место и досрочно оформивший чемпионство, сыграл вничью с «Уфой» (0:0). На втором месте закрепился московский «Спартак» (56), который добыл волевую победу в матче с «Химками» (2:1). Третью строчку занимает «Локомотив» (53), который потерял очки, сыграв вничью в московским «Динамо» (0:0).

На четвёртом месте, благодаря победе в матче с тульским «Арсеналом» (4:2), остался казанский «Рубин» (52). На пятом месте — «Сочи» (52), обыгравший «Ротор» (2:1). На шестой строчке по-прежнему находится столичный ЦСКА (50), который в этом туре переиграл «Краснодар» своего экс-наставника Виктора Гончаренко (3:1). Седьмое место у московского «Динамо» (47).

На восьмом месте остались «Химки» (44). Девятое место, несмотря на поражение в матче с «Уралом» (0:1), сохранил «Ростов» (43). На 10-е место поднялся «Ахмат» (39), который обыграл «Тамбов» (3:1). На 11-е место опустился «Краснодар» (38). На 12-м месте — «Урал» (34).

В зоне переходных матчей находятся «Арсенал» (23) и «Уфа» (22). В зоне вылета — «Ротор» (21) и «Тамбов» (13), который уже потерял математические шансы на сохранение прописки в РПЛ.

Подробная турнирная таблица РПЛ сезона-2020/2021 от «Чемпионата»

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