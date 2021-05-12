Руководители АПЛ поддержали закон о безопасности в интернете

Руководство АПЛ одобрило планируемый закон о наказании компаний в соцсетях, если они не смогут регулировать весь негативный контент, который находится на их страницах или относится к ним.



Согласно новому закону о безопасности в интернете, компании, работающие в социальных сетях, будут оштрафованы на 10% от оборота или € 21 млн, а руководители высшего звена также могут столкнуться с уголовным преследованием в случае нарушений.



Во вторник, 11 мая, совместное заявление нескольких организаций, включая английскую Премьер-лигу, Футбольную ассоциацию, EFL и Kick it Out, гласило: «Английский футбол приветствует объявление закона о безопасности в интернете в сегодняшней речи королевы, и мы призываем к его принятию в кратчайшие сроки. Компании в социальных сетях должны нести ответственность за защиту своих пользователей».



Напомним, все английские футбольные клубы и руководящие органы бойкотировали социальные сети с 30 апреля до 3 мая 2021 года в знак протеста против отсутствия действий со стороны компаний социальных сетей по поводу онлайн-злоупотреблений.