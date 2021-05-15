«Боруссия» М проиграла «Штутгарту» и покинула еврокубковую зону

В матче 33-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» проиграла «Штутгарту». Встреча проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 45-й минуте счёт открыл полузащитник «Боруссии» Ларс Штиндль, ему ассистировал хавбек Кристоф Крамер. Полузащитник «Штутгарта» забил ответный мяч на 77-й минуте. Спустя пять минут нападающий «Штутгарта» Саша Калайджич вывел гостей вперёд, голевую передачу отдал Паскаль Штенцель.
«Боруссия» М в результате поражения в матче со «Штутгартом» покинула еврокубковую зону Бундеслиги. Гладбахскую команду, в активе которой 46 очков, обогнал берлинский «Унион» (47), который теперь занимает седьмое место, позволяющее играть в квалификации Лиги конференций.
Результаты других матчей Бундеслиги:
«Арминия» — «Хоффенхайм» — 1:1
«Аугсбург» — «Вердер» — 2:0
«Байер» — «Унион» — 1:1
«Герта» — «Кёльн» — 0:0
«Фрайбург» — «Бавария» — 2:2
«Шальке» — «Айнтрахт» — 4:3.
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