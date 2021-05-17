Кроос заразился коронавирусом. Три дня назад его изолировали из-за контакта с больным

Полузащитник «Реала» Тони Кроос заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мадридского клуба. Тест хавбека на COVID-19 дал положительный результат.

Три дня назад Кроос был отправлен на изоляцию. Немецкий футболист находился в прямом контакте с человеком, имеющим положительный тест на коронавирус. У самого игрока тогда тесты показали отрицательный результат.



Отметим, что Кроос находился на скамейке запасных в матче «Реала» с «Гранадой» (4:1) в чемпионате Испании, который состоялся 13 мая. В матче 37-го тура испанской Примеры, в котором мадридский клуб переиграл «Атлетик» Бильбао со счётом 1:0, Кроос участия не принимал.

«Реал» (81) за два тура до окончания испанской Примеры находится на втором месте, отставая от лидирующего «Атлетико» на два очка.