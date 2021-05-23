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Балотелли может продолжить карьеру в Турции

Балотелли может продолжить карьеру в Турции
Максим Хрущ
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Нападающий итальянской «Монцы» Марио Балотелли может перейти в турецкую команду «Адана Демирспор», информирует Football Italia.

Согласно сведениям источника, президент клуба Мурат Санджак открыто сообщил о переговорах со скандальным итальянцем.

«Мы сделали официальное предложение Баллотели и ждём от него ответа», – заявил Санджак.

«Адана Демирспор» в следующем сезоне будет играть в турецкой Суперлиге. В нынешнем сезоне клуб завоевал золотые медали первой лиги страны, что позволило подняться в элитный дивизион.

Ранее сообщалось, что Балотелли покинет «Монцу» по окончании нынешнего сезона на правах свободного агента. Балотелли выступает за «Монцу» с 2020 года. Ранее футболист вошёл в список самых культовых игроков в истории АПЛ по мнению бывшего нападающего сборной Англии и «Ньюкасл Юнайтед» Алана Ширера.

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