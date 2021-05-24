Гендиректор «Крыльев Советов»: нужно чёткое понимание, кто несёт расходы на VAR

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал об итогах собрания клубов Российской Премьер-Лиги.



«Было много вопросов про VAR и судейство, но они остались подвешенными. Были ли ЦСКА и «Спартак» против новой системы финансирования судейства? Не то чтобы категорически против, «Динамо» высказывало много здравых мыслей. Сам подход должен быть другой: не вот сумма, которую нам надо разделить, а почему и по какому принципу. Прозвучал и вопрос деления по VAR, касающийся в принципе отношений РФС и РПЛ. Вырывать одно направление нельзя. Задачи обмануть друг друга ни у кого нет, надо сделать справедливо, прозрачно и аргументированно. До этого цифры были одни, превратились в другие, а удовольствие это дорогое. Не знаю, как бы к ним отнеслись какое-то время назад. В нынешних условиях доходы падают, в силу лимитов на посещение в том числе, а платить надо всё больше и больше. Речь о сотнях миллионах рублей, по которым были расхождения.



Хоть мне и тяжелее судить, ведь до этого были обсуждения, но надо спросить: можем ли мы позволить себе такое дорогое удовольствие? Если все понимали, что смысл есть, то нужно чёткое понимание, кто несёт эти расходы. Статей ведь много в этой теме — от зарплат и логистики до обслуживания VAR», — передаёт слова Калакуцкого корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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