«Спортинг» выкупит экс-игрока «Локомотива» Жоау Мариу у «Интера» за € 8 млн

Лиссабонский «Спортинг» в ближайшее время может официально подтвердить переход 28-летнего полузащитника Жоау Мариу из итальянского «Интера». Об этом сообщает Goal со ссылкой на «Твиттер» журналиста Педро Альмейды.
Источник отмечает, что «Интер» заработает на переходе € 8 млн. Сообщалось, что самому игроку был предложен 4-летний контракт.
В завершившемся сезоне Мариу в составе «Спортинга» стал чемпионом Португалии, провёл 28 матчей (24 в основе), забил два гола, отдал одну голевую передачу и получил четыре жёлтые карточки.
Мариу является воспитанником «Спортинга», за который дебютировал в 2011 году. Спустя шесть лет хавбека приобрёл миланский «Интер». В составе «нерадзурри» Жоау не закрепился и впоследствии уходил в аренду в «Вест Хэм Юнайтед» и московский «Локомотив». Действующий контракт Мариу с «Интером» рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн.
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