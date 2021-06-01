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Зидан упрекнул руководство «Реала», Осака снялась с «Ролан Гаррос». Главное к утру

Зидан упрекнул руководство «Реала», Осака снялась с «Ролан Гаррос». Главное к утру
Максим Лесовой
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Даниил Медведев с победы стартовал на «Ролан Гаррос», сборная России вышла в плей-офф ЧМ-2021 по хоккею, Серхио Агуэро стал футболистом «Барселоны» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

  1. Даниил Медведев впервые за пять лет вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
  2. Серхио Рамос может стать игроком «Манчестер Сити»
  3. «Чувствую, что клуб не верит в меня». Зинедин Зидан объяснил болельщикам «Реала» свой уход
  4. Наоми Осака снялась с «Ролан Гаррос»
  5. УЕФА представил сборную Лиги чемпионов сезона-2020/2021
  6. «Барселона» объявила о подписании Агуэро
  7. Комментатора Формулы-1 отстранили от работы за оскорбления в адрес Серены Уильямс
  8. Сборная Швеции лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2021, проиграв в матче с Россией
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