У Турции будет самый молодой состав на Евро-2020, у Швеции – наиболее возрастной

В преддверии старта чемпионата Европы по футболу 2020, который пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 различных европейских странах, аналитический аккаунт Gracenote в «Твиттере» опубликовал информацию о наиболее молодых и возрастных командах турнира.
Так, согласно проведённому исследованию всех участников Евро-2020, Турция будет иметь самый молодой состав на старте турнира, средний возраст которого 24 года и 352 дня, а у Швеции будет наиболее возрастная обойма игроков, в среднем – 29 лет и 65 дней.
Отметим, что, возможно, один из самых возрастных участников турнира 39-летний швед Златан Ибрагимович пропустит турнир из-за травмы, при этом в обойме оказался 23-летний игрок «Спартака» Джордан Ларссон.
Напомним, что Турция сыграет в группе А с командами Уэльса, Италии и Швейцарии, а команде Швеции в группе Е предстоит встретиться с Испанией, Польшей и Словакией.
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