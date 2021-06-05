На стадионе «Реала» может пройти матч по американскому футболу

Руководство мадридского «Реала» рассматривает возможность проведения матчей по американскому футболу на стадионе «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции.



Ремонтные работы на арене испанского клуба должны завершиться в середине 2022 года. Обновлённый стадион будет оснащён раздвижной крышей, что позволит проводить мероприятия круглый год, независимо от погоды. Правление команды готово организовать проведение одного матча лиги американского футбола США (НФЛ) в период с 2023 по 2025 год.



Мероприятие аналогичного формата уже проводил английский «Тоттенхэм» на своём стадионе в 2019 году.



НФЛ непрерывно ищет возможности для расширения, поэтому лига также рассматривает вариант организации одной игры в Германии на стадионе мюнхенской «Баварии».

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