На стадионе «Реала» может пройти матч по американскому футболу
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Руководство мадридского «Реала» рассматривает возможность проведения матчей по американскому футболу на стадионе «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции.
Ремонтные работы на арене испанского клуба должны завершиться в середине 2022 года. Обновлённый стадион будет оснащён раздвижной крышей, что позволит проводить мероприятия круглый год, независимо от погоды. Правление команды готово организовать проведение одного матча лиги американского футбола США (НФЛ) в период с 2023 по 2025 год.
Мероприятие аналогичного формата уже проводил английский «Тоттенхэм» на своём стадионе в 2019 году.
НФЛ непрерывно ищет возможности для расширения, поэтому лига также рассматривает вариант организации одной игры в Германии на стадионе мюнхенской «Баварии».
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