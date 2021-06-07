Марио Фернандес: для меня очень важно играть за сборную России

Защитник сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от стартующего на этой неделе чемпионата Европы-2020.



«Настроение в команде, как и перед чемпионатом мира. Готовимся и работаем. Ничего не читаю, ни новости, ни прессу. Хотим сделать свою работу хорошо. Очень доволен тем, как всё идёт сейчас.



Я получил небольшую травму паха, ничего страшного нет. Работал по индивидуальной программе, сыграл с Болгарией, хорошо чувствую себя сейчас. Я полностью готов помогать команде на турнире.



Разница между чемпионатом мира и Евро небольшая. И то, и то —важный турнир. Есть волнение, но для нас это большой вызов.



Было очень круто пообщаться с Киркоровым. Он перепутал меня с Оздоевым, но потом мы пообщались. Я его знаю, это очень хороший певец.



Очень тяжело играть против таких игроков, как Эден Азар. Но у Бельгии есть не только он. Они — это лучшая команда мира сейчас. Против них всегда тяжело играть.



Очень круто играть с нашими болельщиками на трибунах. Надеюсь, нас будут поддерживать так, как и поддерживали на чемпионате мира. Сложно сказать, какие именно у нас сильные стороны. Но мы очень хорошо готовы, это раз. Второе, за нас будут болельщики.



Для нас ничего не меняется. Все соперники сильные. Мы должны быть одинаково готовы ко всем трём матчам. Для меня очень важно играть за сборную России, я очень рад. В Бразилии, конечно, люди смотрят матчи. Понятно, что семья смотрит за всеми моими матчами», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.