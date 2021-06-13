Юрий Сёмин отреагировал на разгромное поражение сборной России от Бельгии
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Бельгией.
«Не надо паники. Самые основные игры впереди. Если обыграем Финляндию — попадём в следующий раунд. А вчера наделали много необязательных ошибок, сыграли не лучшим образом. Черчесов пытался изменить ситуацию, перешёл на другую систему во втором тайме, но игроки у Бельгии объективно были сильнее наших на каждой позиции — вот и поражение», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная России проиграла сборной Бельгии. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:3.
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