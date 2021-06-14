Результаты матчей 3-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата Европы по футболу

Завершился третий игровой день чемпионата Европы по футболу. 13 июня было проведено три матча 1-го тура группового этапа континентального первенства.
В группе D сборная Англии встретилась с национальной командой Хорватии. Матч состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился победой британского коллектива со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Рахим Стерлинг. Таким образом, Англия вырвалась в лидеры своего квартета, оставив Хорватию с нулём очков. Чехия и Шотландия свой матч ещё не провели.
Также 13 июня состоялись два матча группы C. Обе игры получились достаточно результативные. В одной из них Австрия переиграла Северную Македонию со счётом 3:1, а во второй – Нидерланды вырвали победу на последних минутах драматичного матча со сборной Украины (3:2). Таким образом, в квартете С лидируют нидерландцы и австрийцы, а активе которых по три набранных очка. У украинцев и македонцев – ноль очков.
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