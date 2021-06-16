Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал возможные усиления состава

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как прошла первая тренировка после отпуска и прокомментировал возможные усиления состава.
«Все собрались, все соскучились, прекрасная погода, прекрасные поля, всё хорошо. В первые дни всегда всё проходит с большим энтузиазмом. У нас чуть более поздний доезд тех игроков, которые или сейчас ещё находятся в расположении сборной, или были в расположении сборных – такие, как Уремович, Самошников. Сегодня у нас есть 90 процентов состава, естественно, все приступили к тренировкам. У нас уже свёрстан полностью план подготовки. Мы уже опубликовали даты спаррингов и соперников. Работа ведётся всегда. Но я думаю, что на 95 процентов мы уже точно укомплектованы. И, скорее всего, будем реагировать, если кто-то из игроков будет покидать нашу команду. Усилить тот состав, который есть, российскими игроками очень тяжело, потому что они на рынке и редки, и очень дорогие», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанцев.
Ранее «Рубин» приобрёл черногорского крайнего полузащитника шведского «Норрчёпинга» Сеада Хакшабановича. Футболист подписал контракт с российским клубом на пять лет.
- 16 июня 2021
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