Миранчук исполнял шедевр, Черчесов падал, Марио уносили врачи. Главные фото победы России

Во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0.
Единственный гол забил полузащитник сборной России Алексей Миранчук. В добавленное к первому тайму время Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему в матче со сборной Финляндии (1:0) ворота национальной команды защищал Матвей Сафонов.
«Почему играл Сафонов, а не Шунин? Сафонов у нас в команде, я же его не с улицы взял. Принято решение, что в этой игре будет он. Впереди следующие матчи, будем принимать оперативные решения.
Наш план на игру легко читался: получать мячи через инсайдные зоны и через проходы по флангам, так как середина у финнов была насыщена. Безусловно, есть некоторые нюансы, над которыми ещё предстоит работать. Мы довольны тем, что победили — неважно, что с минимальным счётом. Это означает, что мы по-прежнему в игре».
В заключительном 3-м туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.
Лучшие кадры с матча Финляндия — Россия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.
- 16 июня 2021
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