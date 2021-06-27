«Ницца» выкупила контракт Тодибо у «Барселоны» за € 8,5 млн
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Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо перешёл в «Ниццу», сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Французский клуб выкупил контракт 21-летнего Тодибо у «Барселоны» за € 8,5 млн. Ещё € 7 млн каталонский клуб получит в качестве бонусов, а также процент от будущей продажи французского футболиста.
«Каталонский клуб выражает признательность Жан-Клеру Тодибо за его преданность и желает успехов в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы «Барселоны».
Напомним, Тодибо выступал за «Ниццу» на правах аренды с февраля 2021 года. Защитник перешёл в «Барселону» в январе 2019 года из «Тулузы». Сумма трансфера составила € 1 млн. В минувшем сезоне Тодибо принял участие в 15 матчах французской Лиги 1 и забил один гол.
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