«Ницца» выкупила контракт Тодибо у «Барселоны» за € 8,5 млн

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо перешёл в «Ниццу», сообщает пресс-служба каталонского клуба.



Французский клуб выкупил контракт 21-летнего Тодибо у «Барселоны» за € 8,5 млн. Ещё € 7 млн каталонский клуб получит в качестве бонусов, а также процент от будущей продажи французского футболиста.



«Каталонский клуб выражает признательность Жан-Клеру Тодибо за его преданность и желает успехов в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы «Барселоны».



Напомним, Тодибо выступал за «Ниццу» на правах аренды с февраля 2021 года. Защитник перешёл в «Барселону» в январе 2019 года из «Тулузы». Сумма трансфера составила € 1 млн. В минувшем сезоне Тодибо принял участие в 15 матчах французской Лиги 1 и забил один гол.

Новость по теме «Барселона» готова разорвать контракт с Юмтити, если он откажется уходить из клуба