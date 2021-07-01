ЦСКА расторг контракт с защитником Котиным

Московский ЦСКА и 18-летний защитник Никита Котин расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт армейцев.

Футболист сыграл за молодёжную команду 13 матчей, в которых забил два гола. В феврале 2021 года Котин перешёл на правах аренды в омский «Иртыш». Никита успел сыграть четыре встречи, а затем травмировал заднюю поверхность бедра и выбыл до конца чемпионата.

Котин является воспитанником самарских «Крыльев Советов». Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 250 тысяч.

В минувшем сезоне ЦСКА занял шестое место в чемпионате России и впервые за 20 лет лишился права представлять Россию в еврокубках. Будущий сезон начнётся для московских армейцев домашним матчем с «Уфой». Встреча пройдёт 25 июля.