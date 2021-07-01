Серхио Рамос станет игроком «ПСЖ» в ближайшие дни
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Экс-защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос станет игроком «Пари Сен-Жермен» в ближайшие дни, информирует инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».
Согласно сведениям источника, испанец уже готовится к медицинскому обследованию перед заключением контракта с «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что Рамос ищет жильё в Париже после ухода из «Реала» и находится в активных переговорах с «Пари Сен-Жермен».
Серхио покинул «Королевский клуб» в конце июня в связи с истечением контракта. За «Реал» он выступал с 2005 года. Со «сливочными» Рамос пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.
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