Серхио Рамос станет игроком «ПСЖ» в ближайшие дни

Экс-защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос станет игроком «Пари Сен-Жермен» в ближайшие дни, информирует инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, испанец уже готовится к медицинскому обследованию перед заключением контракта с «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Рамос ищет жильё в Париже после ухода из «Реала» и находится в активных переговорах с «Пари Сен-Жермен».

Серхио покинул «Королевский клуб» в конце июня в связи с истечением контракта. За «Реал» он выступал с 2005 года. Со «сливочными» Рамос пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.