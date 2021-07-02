УЕФА запретил радужные баннеры на матчах 1/4 финала Евро в Петербурге и Баку

На матчах 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 в Санкт-Петербурге и Баку запрещены рекламные баннеры в радужной расцветке. Соответствующее решение было принято УЕФА.

Автомобильный бренд Volkswagen, являющийся одним из спонсоров Евро-2020, получил запрет от УЕФА на радужные цвета в рекламе на матчах в Петербурге и Баку. При этом четвертьфинальные встречи в Мюнхене и Риме пройдут с использованием радужных баннеров.

«УЕФА сообщил нам, что, в связи с опасениями по поводу соблюдения законов России и Азербайджана, мы не сможем использовать радужные цвета в рекламе на стадионах Санкт-Петербурга и Баку. Мы сожалеем о таком решении», — приводит сообщение Volkswagen издание de.sports.yahoo.

Напомним, в Санкт-Петербурге проходит матч сборных Испании и Швейцарии, а Баку примет игру сборных Чехии и Дании.