УЕФА запретил радужные баннеры на матчах 1/4 финала Евро в Петербурге и Баку

На матчах 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 в Санкт-Петербурге и Баку запрещены рекламные баннеры в радужной расцветке. Соответствующее решение было принято УЕФА.
Автомобильный бренд Volkswagen, являющийся одним из спонсоров Евро-2020, получил запрет от УЕФА на радужные цвета в рекламе на матчах в Петербурге и Баку. При этом четвертьфинальные встречи в Мюнхене и Риме пройдут с использованием радужных баннеров.
«УЕФА сообщил нам, что, в связи с опасениями по поводу соблюдения законов России и Азербайджана, мы не сможем использовать радужные цвета в рекламе на стадионах Санкт-Петербурга и Баку. Мы сожалеем о таком решении», — приводит сообщение Volkswagen издание de.sports.yahoo.
Напомним, в Санкт-Петербурге проходит матч сборных Испании и Швейцарии, а Баку примет игру сборных Чехии и Дании.
- 2 июля 2021
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