Стала известна первая полуфинальная пара Евро-2020
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Сегодня, 2 июля, состоялись два матча четвертьфинала чемпионата Европы по футболу 2020 года. В первом из них сборная Испании не без труда одолела Швейцарию в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:1). Во втором – сборная Италии переиграла национальную команду Бельгии (2:1).
Таким образом, сформировалась первая пара полуфиналистов Евро-2020: Италия – Испания.
Матч 1/2 финала континентального первенства Италия – Испания пройдёт 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.
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