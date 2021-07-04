Сборная Украины пропускала голы во всех матчах Евро за всю историю участия в турнире

В матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Украины разгромно проиграла национальной команде Англии.

Таким образом, украинцы не смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности уже в 11-м матче Евро подряд. Сборная Украины пропускала во всех матчах чемпионата Европы за всю историю участия в турнире.

Примечательно, что сборная Украины с каждым следующим чемпионатом Европы, в котором участвует, пропускает всё больше голов: Евро-2012 — 4 пропущенных гола, Евро-2016 – 5 пропущенных голов, Евро-2020 — 10 пропущенных голов.

Напомним, встреча 1/4 финала чемпионата Европы Украина — Англия прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась крупной победой британского коллектива со счётом 4:0.