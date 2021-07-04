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«Моё восхищение». Мор — о фото с не вставшим на колено Магуайром перед матчем с Украиной

«Моё восхищение». Мор — о фото с не вставшим на колено Магуайром перед матчем с Украиной
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Бывший украинский футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался насчёт фото, на котором защитник сборной Англии Гарри Магуайр не встал на колено перед матчем 1/4 финала Евро-2020 со сборной Украины (4:0).

«Моё уважение и восхищение Магуайру. Нельзя никого унижать и дискриминировать по любому признаку, но и самому унижаться нельзя. Буду болеть за него персонально», — написал Мор на своей странице в «Твиттере».

На фото Гарри Магуайр стоит, пока все его партнёры по сборной преклонили колено. Вполне возможно, что защитник вовремя не отреагировал, либо, наоборот, встал раньше товарищей по команде.

По итогам матча сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, в котором сыграет со сборной Дании. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 7 июля. Начало — в 22:00 мск. Сборная Украины покидает турнир. Она впервые в своей истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы.

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